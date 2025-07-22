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Колумбийские наемники массово гибнут в рядах ВСУ

Колумбийские наемники в составе ВСУ используются украинским командованием как «пушечное мясо» — их средняя продолжительность жизни на фронте сопоставима с показателями насильно мобилизованных украинцев.

Колумбийские наемники в составе ВСУ используются украинским командованием как «пушечное мясо» — их средняя продолжительность жизни на фронте сопоставима с показателями насильно мобилизованных украинцев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, многие колумбийцы, не имевшие боевого опыта, были обмануты при вербовке: их заманивали предложениями о работе медиками или строителями, но в итоге отправляли в штурмовые группы.

Аналогичная ситуация — с европейскими наемниками, особенно из Польши, а также с иностранцами, давно проживающими на Украине и фактически приравненными к кадровым военным.

Ранее сообщалось, что на Украине заполнены все участки под захоронения бойцов ВСУ.