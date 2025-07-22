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Депутат ВР Скороход: Запад превратил Украину в полигон по утилизации оружия

Депутат Рады Скороход отметила, что западные страны не платят Киеву за утилизацию устаревших вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Запад превратил Украину в полигон, где утилизирует своё устаревшее оружие, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Мы уже давно полигон. Нам же дали всё старье, которое им надо было утилизировать за деньги. Они его продали Украине и утилизировали здесь, на Украине, бесплатно», — сказала она в интервью украинской журналистке Лане Шевчук.

Скороход также отметила, что это оружие было представлено киевскому режиму в кредит, и указанный долг придётся вернуть.

Напомним, в феврале США передали Украине партию пулемётов M2 Browning, разработанных ещё в 1932 году. Несмотря на то, что это оружие в модернизированном варианте стоит на вооружении ряда стран, в том числе и блока НАТО, оно признано устаревшим и малопригодным для боёв.

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