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Министр Элькин от имени Израиля попросил Россию не поставлять Ирану ПВО

Правительство Израиля обратилось к России с просьбой не поставлять комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в Иран.

Правительство Израиля обратилось к России с просьбой не поставлять комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в Иран. Об этом сообщил министр по восстановлению северных и южных регионов, депутат Кнессета Зеев Элькин, передаёт РБК.

По словам политика, если эти системы будут переданы Тегерану, израильская армия будет вынуждена «при необходимости заняться» ими, как это уже происходило с ранее поставленными комплексами ПВО.

Элькин также отметил успешные операции израильской авиации по нейтрализации иранской противовоздушной обороны. «Мы не желаем этого и неоднократно просили Россию воздержаться от поставок С-300 в Иран. Но если комплексы всё же были переданы, нам пришлось с ними справляться», — подчеркнул министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести новые удары по иранским ядерным объектам в случае необходимости.

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