Министр Элькин от имени Израиля попросил Россию не поставлять Ирану ПВО

Элькин также отметил успешные операции израильской авиации по нейтрализации иранской противовоздушной обороны. «Мы не желаем этого и неоднократно просили Россию воздержаться от поставок С-300 в Иран. Но если комплексы всё же были переданы, нам пришлось с ними справляться», — подчеркнул министр.