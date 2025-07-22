Так, кураховчанин Денис заявил, что как только люди выходили с работы, начинался обстрел. Делали это наемники, а затем «во всем обвиняли россиян». Сразу после атак уже через 10 минут приезжали СМИ, которые обвиняли Россию в обстрелах мирного населения.