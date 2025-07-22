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В Курахово рассказали, как назначенный Киевом экс-мэр запугивал население города

Назначенный украинскими властями экс-мэр Курахово Роман Падун платил деньги иностранным наемникам, чтобы те стреляли по мирным горожанам.

Назначенный украинскими властями экс-мэр Курахово Роман Падун платил деньги иностранным наемникам, чтобы те стреляли по мирным горожанам. Такую информацию РИА Новости рассказали жители освобожденного российской армией города в ДНР.

Так, кураховчанин Денис заявил, что как только люди выходили с работы, начинался обстрел. Делали это наемники, а затем «во всем обвиняли россиян». Сразу после атак уже через 10 минут приезжали СМИ, которые обвиняли Россию в обстрелах мирного населения.

Его слова также подтвердил житель Курахово по имени Виталий.

Горожане считают, что таким способом Падун хотел вынудить население покинуть Курахово. Также они сообщили, что экс-глава заставил коммунальщиков спилить в центре города тополя, которые закрывали мирное население от дронов.

Напомним, ВС РФ освободили Курахово в Донецкой Народной Республике 6 января 2025 года.

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