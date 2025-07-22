Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предупредил Иран о возможных новых ударах по ядерным объектам

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о возможности повторных ударов по иранским ядерным объектам, если возникнет такая необходимость. Это заявление стало реакцией на комментарии иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, который признал, что предыдущие атаки нанесли значительный ущерб.

Источник: Life.ru

«Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если потребуется», — написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Иран заявил, что не готов к прямым переговорам с Вашингтоном относительно своей ядерной программы. Однако как подчеркнул министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, Тегеран «готов к сотрудничеству». Иран предпримет все необходимые шаги для укрепления доверия и демонстрации мирного характера своей ядерной программы, а также отсутствия намерений разрабатывать ядерное оружие. В ответ на это Исламская Республика ожидает отмены санкций со стороны западных государств.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше