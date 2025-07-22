Трамп предупредил Иран о возможных новых ударах по ядерным объектам

Ранее Иран заявил, что не готов к прямым переговорам с Вашингтоном относительно своей ядерной программы. Однако как подчеркнул министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, Тегеран «готов к сотрудничеству». Иран предпримет все необходимые шаги для укрепления доверия и демонстрации мирного характера своей ядерной программы, а также отсутствия намерений разрабатывать ядерное оружие. В ответ на это Исламская Республика ожидает отмены санкций со стороны западных государств.