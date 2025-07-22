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Новосибирск стал центром притяжения мигрaнтов из Азии

Наибольшее число мигрантов из Узбекистана, наименьшее из Казахстана.

Источник: РИА "Новости"

Наибольшее число мигрантов из Узбекистана, наименьшее — из Казахстана.

Новосибирская область стала центром притяжения для трудовых мигрантов из Центральной Азии, лидируют узбекистанцы. Таджикистанцы занимают второе место, составляя 28% (36 тыс. чел.) от общего числа иностранцев в регионе.

Наблюдается тенденция к получению российского гражданства: 36 тыс. таджиков, 17 тыс. киргизов и 14 тыс. казахстанцев получили паспорта РФ.

Эксперты считают, что экономические факторы, включая сезонные работы в строительстве, агропроме и сфере услуг, делают Новосибирскую область особенно привлекательной для узбекистанцев, предлагая выгодные условия трудоустройства.