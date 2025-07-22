Новосибирск стал центром притяжения мигрaнтов из Азии

Наибольшее число мигрантов из Узбекистана, наименьшее — из Казахстана.
Новосибирская область стала центром притяжения для трудовых мигрантов из Центральной Азии, лидируют узбекистанцы. Таджикистанцы занимают второе место, составляя 28% (36 тыс. чел.) от общего числа иностранцев в регионе.
Наблюдается тенденция к получению российского гражданства: 36 тыс. таджиков, 17 тыс. киргизов и 14 тыс. казахстанцев получили паспорта РФ.
Эксперты считают, что экономические факторы, включая сезонные работы в строительстве, агропроме и сфере услуг, делают Новосибирскую область особенно привлекательной для узбекистанцев, предлагая выгодные условия трудоустройства.