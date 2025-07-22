В Стамбуле заявили, что Вашингтон и Брюссель не определились с планами по Украине

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз пока до конца не знают, что им делать с Украиной. Также с их стороны ослабло желание оказывать Киеву финансовую помощь, сообщил РИА Новости глава Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны, профессор университета Истинье в Стамбуле, генерал в отставке Фахри Эренель.
«США и Евросоюз до конца не определились, что им делать с Украиной. США полностью успокоились, присвоив себе редкоземельные металлы Украины, а ЕС продолжает пытаться вводить новые санкции, не оказывающие эффекта на Россию», — заявил эксперт.
Он напомнил, что на последнем саммите стран НАТО президента Украины Владимира Зеленского «объявили чуть ли не персоной нон грата», так как с ним почти не общались.
При этом Эренель указал на то, что президент США Дональд Трамп все больше стремится дистанцироваться от украинского конфликта. Так, если еще месяц назад он обещал остановить конфликт, то сейчас лидер США тратит на это все меньше усилий.
Ранее в Турции заявили о последнем шансе для Владимира Зеленского.