Сын Байдена подверг резкой критике миграционную политику Трампа

Хантер Байден (сын экс-президента США Джо Байдена) резко раскритиковал миграционную политику президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на интервью Байдена-младшего журналисту Эндрю Каллагэну.
Нынешнюю миграционную политику администрации Трампа Хантер Байдена назвал «преступлением».
Сын бывшего президента считает, что высылать из страны мигрантов нельзя. Большая их часть приносит пользу США, так как приезжие работают в сфере общепита и гостиничного бизнеса.
Более того, Хантер уверен, что США благодаря мигрантам лишь возрождается.
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