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Трамп назвал «преступлением века» фальсификацию данных о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях осудил демократов за распространение, по его словам, ложной информации о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях осудил демократов за распространение, по его словам, ложной информации о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. В посте на Truth Social он назвал эти действия «преступлением века», создавшим угрозу для страны.

«Обама сам сфабриковал эти домыслы о России. Нечистая на руку Хиллари, сонный Джо и многие другие участвовали в этом преступлении века!» — написал Трамп, имея в виду Барака Обаму, Хиллари Клинтон и Джо Байдена.

Он утверждает, что располагает «неопровержимыми доказательствами» координации демократов вокруг этого нарратива.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана.

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