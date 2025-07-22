Американский аналитик раскрыл смысл ультиматума Трампа

Объявленный президентом США Дональдом Трампом ультиматум в виде 50 дней рассчитан не на Россию, а на Украину. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил американский журналист и военный аналитик Скотт Риттер.
«Путин не прогнется, и Трамп это знает. Проблема тут в Зеленском. Ему нужно уйти, и наконец, люди начали это признавать», — заявил эксперт.
Аналитик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «пора на выход». У него осталось два варианта — либо улететь в один из своих замков, либо «его просто закатают в бетон».
Независимо от выбранного им варианта, Зеленского в любом случае уже не ждет ничего хорошего, резюмировал Риттер.
Ранее в Стамбуле рассказали, что США и Евросоюз не знают, что делать с Украиной.