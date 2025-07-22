Болтон: Трамп ищет выход из конфликта на Украине, несмотря на обещания Киеву

По словам Болтона, американский лидер, хотя и удовлетворяет срочные запросы Украины о поставках вооружений, при этом избегает принятия долгосрочных обязательств. Экс-советник по нацбезопасности также выразил мнение, что многие американские граждане, ожидавшие поддержки Киева от Трампа, возлагают надежды на эти обещания. Однако, как считает Болтон, президент США всё же может «умыть руки» в этом вопросе после истечения 50-дневного срока, не предприняв никаких решительных мер против России.