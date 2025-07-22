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Болтон: Трамп ищет выход из конфликта на Украине, несмотря на обещания Киеву

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что президент Дональд Трамп активно ищет пути выхода из продолжающегося конфликта на Украине, несмотря на его обещания о предоставлении Киеву нового оружия. Об этом политик написал в своей статье для The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

По словам Болтона, американский лидер, хотя и удовлетворяет срочные запросы Украины о поставках вооружений, при этом избегает принятия долгосрочных обязательств. Экс-советник по нацбезопасности также выразил мнение, что многие американские граждане, ожидавшие поддержки Киева от Трампа, возлагают надежды на эти обещания. Однако, как считает Болтон, президент США всё же может «умыть руки» в этом вопросе после истечения 50-дневного срока, не предприняв никаких решительных мер против России.

Среди прочих опасений Болтон выразил беспокойство, что второй президентский срок Трампа может привести к «полному провалу в оборонном бюджете» Соединённых Штатов.

Ранее в США раскрыли детали новой политики Трампа против России. Американский лидер присоединился к жёсткому курсу НАТО по поддержке Украины.

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