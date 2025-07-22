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Власти Ирана назвали условия для прямых переговоров с США

Министр Аракчи уточнил, что диалог будет возможен при готовности США действовать на основе взаимного уважения.

Источник: Аргументы и факты

Иранские власти в будущем могут рассмотреть вариант прямых переговоров с США, если американская сторона продемонстрирует готовность к равноправному подходу, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Так он ответил на вопрос прессы о возможности проведения диалога Тегерана с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа.

«Всё будет зависеть от того, готовы ли Соединённые Штаты контактировать с Ираном на равных, на основе взаимного уважения и на основе взаимных интересов», — сказал министр в интервью американскому телеканалу Fox News.

Напомним, в начале июля Трамп заявил, что иранские власти якобы готовы проводить переговоры с США «напрямую». Он также отметил, что Вашингтон не хочет «вредить» Тегерану.

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