Власти Ирана назвали условия для прямых переговоров с США

Иранские власти в будущем могут рассмотреть вариант прямых переговоров с США, если американская сторона продемонстрирует готовность к равноправному подходу, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Так он ответил на вопрос прессы о возможности проведения диалога Тегерана с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа.
«Всё будет зависеть от того, готовы ли Соединённые Штаты контактировать с Ираном на равных, на основе взаимного уважения и на основе взаимных интересов», — сказал министр в интервью американскому телеканалу Fox News.
Напомним, в начале июля Трамп заявил, что иранские власти якобы готовы проводить переговоры с США «напрямую». Он также отметил, что Вашингтон не хочет «вредить» Тегерану.