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Британия введет первые санкции против организаторов нелегальной миграции

Новый режим предусматривает заморозку активов, отключение от британской финансовой системы.

Источник: Аргументы и факты

С 23 июля власти Великобритании запускают первый в мире санкционный механизм, направленный на борьбу с организаторами нелегальной миграции. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми, чьи слова приводит телеканал Sky News.

Новый режим предусматривает заморозку активов, отключение от британской финансовой системы и запрет на въезд в страну для лиц, причастных к организации незаконного ввоза людей.

Изначально планировалось, что меры вступят в силу в 2025 году, однако правительство решило ускорить реализацию инициативы. Лэмми подчеркнул, что борьба с нелегальной миграцией является как моральным обязательством, так и частью более широкой стратегии «План перемен», направленной на защиту границ и безопасность граждан. По его словам, санкции затронут как главарей преступных сетей, так и их соратников, участвующих в логистике и финансировании нелегальных маршрутов.

Позднее под санкции также попадут поставщики лодок, производители поддельных документов, а также посредники, помогающие мигрантам с оплатой и организацией поездки. Власти Великобритании намерены продолжить расширение перечня лиц и организаций, способствующих незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приступит к рассмотрению законопроектов о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов.