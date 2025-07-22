Британия введет первые санкции против организаторов нелегальной миграции

С 23 июля власти Великобритании запускают первый в мире санкционный механизм, направленный на борьбу с организаторами нелегальной миграции. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми, чьи слова приводит телеканал Sky News.
Новый режим предусматривает заморозку активов, отключение от британской финансовой системы и запрет на въезд в страну для лиц, причастных к организации незаконного ввоза людей.
Изначально планировалось, что меры вступят в силу в 2025 году, однако правительство решило ускорить реализацию инициативы. Лэмми подчеркнул, что борьба с нелегальной миграцией является как моральным обязательством, так и частью более широкой стратегии «План перемен», направленной на защиту границ и безопасность граждан. По его словам, санкции затронут как главарей преступных сетей, так и их соратников, участвующих в логистике и финансировании нелегальных маршрутов.
Позднее под санкции также попадут поставщики лодок, производители поддельных документов, а также посредники, помогающие мигрантам с оплатой и организацией поездки. Власти Великобритании намерены продолжить расширение перечня лиц и организаций, способствующих незаконной миграции.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ приступит к рассмотрению законопроектов о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов.