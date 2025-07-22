Британия введет первые санкции против организаторов нелегальной миграции

Изначально планировалось, что меры вступят в силу в 2025 году, однако правительство решило ускорить реализацию инициативы. Лэмми подчеркнул, что борьба с нелегальной миграцией является как моральным обязательством, так и частью более широкой стратегии «План перемен», направленной на защиту границ и безопасность граждан. По его словам, санкции затронут как главарей преступных сетей, так и их соратников, участвующих в логистике и финансировании нелегальных маршрутов.