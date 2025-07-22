Поставки Patriot Украине не означают поддержку со стороны Трампа, заявили в США

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп стремится сократить участие Америки в урегулировании украинского конфликта, несмотря на решение передать Украине зенитные комплексы Patriot. Об этом он написал в своей колонке для The Wall Street Journal.
По мнению Болтона, Трамп хочет дистанцироваться от украинского кризиса как в дипломатическом, так и в военном аспектах. Решение о поставках Patriot, по его словам, связано не с поддержкой Киева, а с озабоченностью Вашингтона недостаточными оборонными расходами и необходимостью наращивать военное производство.
Экс-советник считает, что недавние заявления Трампа о передаче систем ПВО, 50-дневном сроке для перемирия и угрозах санкций против России не означают усиления поддержки Украины. Скорее, они отражают его недовольство вовлеченностью США в конфликт, который он воспринимает как европейскую проблему.
Болтон предполагает, что поставки Patriot носят временный характер и обусловлены дефицитом американских средств ПВО. Одобрив военную помощь Украине, Трамп, по его мнению, добился от Конгресса срочного увеличения финансирования на производство вооружений.
Ранее Трамп назвал «преступлением века» фальсификацию данных о вмешательстве РФ в выборы США.