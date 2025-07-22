Поставки Patriot Украине не означают поддержку со стороны Трампа, заявили в США

По мнению Болтона, Трамп хочет дистанцироваться от украинского кризиса как в дипломатическом, так и в военном аспектах. Решение о поставках Patriot, по его словам, связано не с поддержкой Киева, а с озабоченностью Вашингтона недостаточными оборонными расходами и необходимостью наращивать военное производство.