Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине пунктов управления беспилотниками ВСУ

Российские военные группировки «Запад» вскрыли и уничтожили 56 пунктов управления украинских беспилотниками.

Российские военные группировки «Запад» вскрыли и уничтожили 56 пунктов управления украинских беспилотниками. Об этом в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров".

«Вскрыты и уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацией», — сообщил он, добавив, что «Западом» также были уничтожены 27 украинских БПЛА.

Кроме того, уничтожением вражеских пунктов управления беспилотниками занимается и группировка «Восток». Начальник пресс-службы группировки Александр Гордеев заявил, что в зоне ответственности военнослужащих «Восток» ликвидировали 21 пункт управления БПЛА.

Читайте также: В Курахово рассказали, как назначенный Киевом экс-мэр запугивал население города.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше