Минобороны сообщило об уничтожении на Украине пунктов управления беспилотниками ВСУ

Российские военные группировки «Запад» вскрыли и уничтожили 56 пунктов управления украинских беспилотниками. Об этом в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров".
«Вскрыты и уничтожены 56 пунктов управления беспилотной авиацией», — сообщил он, добавив, что «Западом» также были уничтожены 27 украинских БПЛА.
Кроме того, уничтожением вражеских пунктов управления беспилотниками занимается и группировка «Восток». Начальник пресс-службы группировки Александр Гордеев заявил, что в зоне ответственности военнослужащих «Восток» ликвидировали 21 пункт управления БПЛА.
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