Слебода отметил, что украинские вооруженные силы, как и их западные союзники, близки к истощению. По его мнению, Россия последовательно укрепляет свои позиции на фронте, методично продвигаясь вперед без резких прорывов, но с уверенным закреплением территориальных успехов.