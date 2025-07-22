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ВСУ и Запад близки к истощению на фоне наступления России

Геополитический аналитик Марк Слебода заявил, что российская армия продолжает неуклонное продвижение, и остановить его уже невозможно.

Геополитический аналитик Марк Слебода заявил, что российская армия продолжает неуклонное продвижение, и остановить его уже невозможно. В своем выступлении на YouTube он сравнил наступление с медленно движущейся лавой, подчеркнув, что этот процесс, по оценкам Пентагона, носит необратимый характер.

Слебода отметил, что украинские вооруженные силы, как и их западные союзники, близки к истощению. По его мнению, Россия последовательно укрепляет свои позиции на фронте, методично продвигаясь вперед без резких прорывов, но с уверенным закреплением территориальных успехов.

«Все происходит ровно так, как недавно описывали в Пентагоне. Наступление России как лава. Ее невозможно остановить. Она неумолимо движется вперед. И это неизбежно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что поставки Patriot Украине не означают поддержку со стороны Трампа.