Геополитический аналитик Марк Слебода заявил, что российская армия продолжает неуклонное продвижение, и остановить его уже невозможно. В своем выступлении на YouTube он сравнил наступление с медленно движущейся лавой, подчеркнув, что этот процесс, по оценкам Пентагона, носит необратимый характер.
Слебода отметил, что украинские вооруженные силы, как и их западные союзники, близки к истощению. По его мнению, Россия последовательно укрепляет свои позиции на фронте, методично продвигаясь вперед без резких прорывов, но с уверенным закреплением территориальных успехов.
«Все происходит ровно так, как недавно описывали в Пентагоне. Наступление России как лава. Ее невозможно остановить. Она неумолимо движется вперед. И это неизбежно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что поставки Patriot Украине не означают поддержку со стороны Трампа.