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Болтон: угрозы Трампа ввести вторичные санкции против России смехотворны

Введение пошлин на экспорт российских товаров в США окажет минимальное влияние.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике заявления Дональда Трампа о возможном введении вторичных санкций против стран, закупающих российские энергоресурсы. В статье для The Wall Street Journal он назвал такие угрозы «смехотворными» и отметил их незначительное практическое значение.

Болтон подчеркнул, что введение пошлин на экспорт российских товаров в США окажет минимальное влияние, поскольку общий объём этого экспорта в 2024 году составил лишь около 3 миллиардов долларов. По его словам, угроза санкций в отношении таких крупных импортеров российской нефти и газа, как Китай и Индия, вызвала скепсис на рынках и была воспринята скорее как политический жест, а не реальный рычаг давления.

Он также выразил сомнение в том, что Трамп действительно выполнит свои угрозы. По мнению Болтона, по прошествии объявленных 50 дней экс-президент может попросту отказаться от любых действий, сославшись на изменившиеся обстоятельства или формальные причины.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен ввести 100-процентные пошлины на поставки нефти из России в страны, продолжающие закупать её в обход западных санкций.

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