Болтон: угрозы Трампа ввести вторичные санкции против России смехотворны

Болтон подчеркнул, что введение пошлин на экспорт российских товаров в США окажет минимальное влияние, поскольку общий объём этого экспорта в 2024 году составил лишь около 3 миллиардов долларов. По его словам, угроза санкций в отношении таких крупных импортеров российской нефти и газа, как Китай и Индия, вызвала скепсис на рынках и была воспринята скорее как политический жест, а не реальный рычаг давления.