«Последний шанс для Украины»: все, что известно о третьем раунде переговоров между Москвой и Киевом

На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп вновь выступил с призывом к России и Украине начать переговорный процесс. В ходе брифинга, состоявшегося после его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне, Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию ситуации на Украине могло быть достигнуто «еще два месяца назад». Однако, по его словам, «похоже, этого не произойдет».