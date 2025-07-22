«Последний шанс для Украины»: все, что известно о третьем раунде переговоров между Москвой и Киевом

Переговоры делегаций Москвы и Киева по планам состоятся в ближайшие дни.
Россия и Украина ведут подготовку к очередному раунду переговоров, который, по предварительным данным, может состояться в Турции в период с 23 по 25 июля. Разговор в Стамбуле может быть посвящен обсуждению проектов меморандумов и гуманитарным вопросам.
Состав российской переговорной группы останется неизменным. Делегацию от Украины возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Украинская сторона, по заявлению президента Украины Владимира Зеленского, намерена поднять вопросы обмена военнопленными, возвращения детей, вывезенных с территории страны, а также возможность организации встречи на высшем уровне. В то же время в Москве отмечают наличие существенных разногласий между позициями сторон. Все возможные подробности третьего раунда переговоров — в материале URA.RU.
Когда и где состоятся новые переговоры РФ и Украины.
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Возможность проведения нового раунда переговоров между российской и украинской делегациями рассматривается в Турции в диапазоне с 23 по 25 июля. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предварительно встреча сторон пройдет в среду, 23-го числа.
«Обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду», — сказал Зеленский в ходе вечернего видеообращения.
Однако источник, знакомый с ходом подготовки к встрече, заявил, что третий раунд переговоров намечен на четверг-пятницу. Обсуждение, как и ранее, пройдет в Турции.
«Идет согласование на 24−25 июля», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС. Ожидается, что переговоры делегаций пройдут во дворце Чираган, как было и в прошлый раз. Точное время пока неизвестно.
Что планируется обсудить в ходе встречи.
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Россия и Украина планируют рассмотреть проекты меморандумов о видении мирного урегулирования конфликта, которыми стороны обменялись во время предыдущей встречи. Кроме того, делегации могут обсудить гуманитарные вопросы.
Украинская же сторона собирается поднять вопросы возвращения пленных и вывезенных детей, а также обсудить возможную организацию встречи глав двух государств. Об этом Зеленский написал в соцсетях.
«Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.
Состав переговорных групп.
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Российскую делегацию, как и ранее, возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В числе участников также будут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.
От украинской стороны на встрече в Стамбуле будет присутствовать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Ранее он уже возглавлял переговорную группу от Украины. Однако тогда Умеров был еще министром обороны страны. Нынешний же министр обороны Украины Денис Шмыгаль на встрече делегаций не появится.
«Для Украины это последний шанс».
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Грядущий раунд переговоров в Турции является для Украины и западных стран «последним шансом», чтобы достичь соглашений с Россией по урегулированию конфликта. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE. Авторы материала указывают, что в случае провала диалога Киев может «понести еще больший ущерб».
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны имеют «диаметрально противоположные» позиции в части меморандумов. Представитель Кремля считает, что по этому направлению переговорным группам предстоит большая дипломатическая работа.
Трамп давит на Россию.
На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп вновь выступил с призывом к России и Украине начать переговорный процесс. В ходе брифинга, состоявшегося после его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне, Трамп выразил надежду на то, что соглашение по урегулированию ситуации на Украине могло быть достигнуто «еще два месяца назад». Однако, по его словам, «похоже, этого не произойдет».
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В связи с этим американский лидер выдвинул России ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы. Президент США также заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО.
Политолог дал оценку грядущим переговорам.
Запад, заявляя о стремлении разрешить конфликт на Украине, на самом деле преследует цель выиграть время для пополнения арсеналов вооружения и боеприпасов, а также для дальнейшего оснащения украинской армии. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Таким образом западные страны хотят повторить сценарий минских соглашений в Стамбуле, чтобы лишь сильнее обострить ситуацию.
Чего стороны достигли за два предыдущих раунда.
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Первые за три года прямые переговоры между российскими и украинскими делегациями прошли в Стамбуле 16 мая. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский, заявивший о «в целом удовлетворительных» результатах встречи. Стороны согласовали обмен планами по прекращению огня и крупный обмен пленными по схеме «1000 на 1000».
Во время второго раунда 2 июня, который также проходил в Стамбуле, стороны договорились об обмене тяжелораненых и молодых военнослужащих по формуле «всех на всех». Кроме этого, российская и украинская делегации обменялись меморандумами.