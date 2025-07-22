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Трамп заявил о готовности повторно ударить по ядерным объектам Ирана

Трамп отметил, что удары оказались эффективными.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости готов вновь отдать приказ о нанесении ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера.

Комментируя слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи о серьёзных разрушениях иранских ядерных объектов, Трамп отметил, что удары оказались эффективными.

По словам Трампа, США не исключают повторных действий, если Иран продолжит развивать свою ядерную программу, представляющую угрозу региональной и глобальной безопасности.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что обогащение урана в стране временно приостановлено из-за серьезных разрушений, нанесённых недавними ударами США по ядерной инфраструктуре.

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