Трамп заявил о готовности повторно ударить по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости готов вновь отдать приказ о нанесении ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера.
Комментируя слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи о серьёзных разрушениях иранских ядерных объектов, Трамп отметил, что удары оказались эффективными.
По словам Трампа, США не исключают повторных действий, если Иран продолжит развивать свою ядерную программу, представляющую угрозу региональной и глобальной безопасности.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что обогащение урана в стране временно приостановлено из-за серьезных разрушений, нанесённых недавними ударами США по ядерной инфраструктуре.