Что обсудят делегации России и Украины в ходе третьего раунда переговоров: раскрыты возможные темы

Как известно, разговоры о проведении третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом продолжаются уже несколько дней. Однако какие-либо конкретные детали остаются неизвестными. В частности, официально не называется дата. Информация есть только от источников изданий. Например, ТАСС уверяет, что стороны встретятся в Стамбуле. Причем уже 24−25 июля. Источник в российской переговорной группе сообщил KP.RU, что прямые переговоры между Москвой и Киевом продолжатся уже на этой неделе.