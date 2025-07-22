На предстоящем раунде переговоров между Россией и Украиной стороны планируют обсудить ранее переданные друг-другу меморандумы о мирном урегулировании, а также ряд гуманитарных вопросов. Об этом РИА Новости сообщил источник в Москве.
«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов», — уточнил собеседник агентства.
Ранее делегации уже провели две встречи в Стамбуле, по итогу которых состоялся обмен пленными, а Украине передали тела погибших военнослужащих. Кроме того, Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной Владимир Мединский подчеркнул, что меморандум РФ — это «совсем не ультиматум». Он назвал меморандум РФ комплексным предложением, которое позволит достичь долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня в зоне конфликта.
В субботу глава киевского режима сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил России провести новый раунд переговоров уже на следующей неделе. Он вновь станет руководителем украинской делегации.
Как известно, разговоры о проведении третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом продолжаются уже несколько дней. Однако какие-либо конкретные детали остаются неизвестными. В частности, официально не называется дата. Информация есть только от источников изданий. Например, ТАСС уверяет, что стороны встретятся в Стамбуле. Причем уже 24−25 июля. Источник в российской переговорной группе сообщил KP.RU, что прямые переговоры между Москвой и Киевом продолжатся уже на этой неделе.
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский ранее выступал с заявлением, что третий раунд переговоров между сторонами якобы запланирован на 23 июля. По информации турецкого Independent Türkçe, ссылающегося на дипломатические источники, встреча вероятно пройдет в среду или четверг, 23−24 июля. Беседа состоится во дворце Чираган, где проходил второй раунд переговоров.