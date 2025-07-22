Они пояснили, что эвакуация не была проведена раньше, так как Киев «боится общественного резонанса, потому что объявить эвакуацию заранее — значит признать, что Вооружённые силы РФ на этом участке остановить не получится». Обычные же граждане становятся разменной монетой в неспособности Киева признать собственное бессилие. Их до последнего уверяют, что их жизням ничего не угрожает, а затем украинские силы начинают оборудовать укрепрайон в их дворе.