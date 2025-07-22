«Обстановка в приграничных районах Запорожской области сейчас весьма напряжённая, так как Киев, как и прежде, объявил эвакуацию слишком поздно», — сообщили силовики.
Они пояснили, что эвакуация не была проведена раньше, так как Киев «боится общественного резонанса, потому что объявить эвакуацию заранее — значит признать, что Вооружённые силы РФ на этом участке остановить не получится». Обычные же граждане становятся разменной монетой в неспособности Киева признать собственное бессилие. Их до последнего уверяют, что их жизням ничего не угрожает, а затем украинские силы начинают оборудовать укрепрайон в их дворе.
Как сообщает ТАСС, украинские власти временно оккупированного киевским режимом города Запорожье могут объявить принудительную эвакуацию населения на фоне успехов российских войск и активизации боевых действий на Запорожском направлении, где сейчас отмечаются тактические успехи ВС РФ в районах Каменского, Малых Щербаков и Малой Токмачки. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время Киев в основном отправляет по сёлам волонтеров, которые уговаривают местных жителей эвакуироваться, но соглашаются немногие. Жители, по его словам, опасаются, что после оставления своих жилищ они «мгновенно будут разграблены украинскими военнослужащими».
Ранее Life.ru писал, что Армия России активно продвигается в Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, количество освобождённых от ВСУ населённых пунктов постоянно увеличивается.