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Сибига: встреча с РФ в Стамбуле должна быть предметной

В частности, речь идет об установлении перемирия и прекращении боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Глава украинского МИД Андрей Сибига обозначил позицию Киева в отношении предстоящих переговоров в Стамбуле, заявив, что российская сторона должна быть уполномочена вести диалог по ключевым вопросам.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с участием министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, проходившей в Киеве, передаёт агентство «Укринформ».

Украинская сторона настаивает, что в центре повестки должны находиться темы прекращения огня и установления перемирия. Сибига подчеркнул необходимость содержательных переговоров, если будет согласована дата встречи.

Он также напомнил, что Киев ранее предлагал организовать саммит с участием лидеров Украины и России, а также президентов США и Турции и представителей европейских государств для обсуждения стратегических направлений. По мнению Сибиги, такой формат мог бы существенно повлиять на прогресс в процессе достижения перемирия.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона планирует провести новый раунд переговоров с российской делегацией в Турции 23 июля.