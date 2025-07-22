Сибига: встреча с РФ в Стамбуле должна быть предметной

Он также напомнил, что Киев ранее предлагал организовать саммит с участием лидеров Украины и России, а также президентов США и Турции и представителей европейских государств для обсуждения стратегических направлений. По мнению Сибиги, такой формат мог бы существенно повлиять на прогресс в процессе достижения перемирия.