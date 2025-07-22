Сибига: встреча с РФ в Стамбуле должна быть предметной

Глава украинского МИД Андрей Сибига обозначил позицию Киева в отношении предстоящих переговоров в Стамбуле, заявив, что российская сторона должна быть уполномочена вести диалог по ключевым вопросам.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции с участием министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, проходившей в Киеве, передаёт агентство «Укринформ».
Украинская сторона настаивает, что в центре повестки должны находиться темы прекращения огня и установления перемирия. Сибига подчеркнул необходимость содержательных переговоров, если будет согласована дата встречи.
Он также напомнил, что Киев ранее предлагал организовать саммит с участием лидеров Украины и России, а также президентов США и Турции и представителей европейских государств для обсуждения стратегических направлений. По мнению Сибиги, такой формат мог бы существенно повлиять на прогресс в процессе достижения перемирия.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона планирует провести новый раунд переговоров с российской делегацией в Турции 23 июля.