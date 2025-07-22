Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений в адрес России

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с обвинениями в адрес экс-президента Барака Обамы, обвинив его в организации кампании по распространению ложной информации о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. В публикации на своей платформе Truth Social Трамп также упомянул Джо Байдена и Хиллари Клинтон как соучастников этой инициативы со стороны Демократической партии.
«Обама сам придумал этот фейк “Россия, Россия, Россия”. В этом участвовали мошенница Хиллари, Сонный Джо и многие другие. Преступление века» — написал Трамп, подчеркнув свою позицию о политической подоплёке обвинений, с которыми он сталкивался после победы на выборах 2016 года.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявила, что у американских властей имеются материалы, позволяющие предъявить обвинения ряду представителей администрации Обамы, причастных к предполагаемому сговору. Она добавила, что в ближайшее время будет представлена дополнительная информация, касающаяся попыток раздувания темы о вмешательстве России в американские выборы.
Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сгенерированное нейросетью видео, где бывшего президента США Барака Обаму «арестовывают» сотрудники ФБР.