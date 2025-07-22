Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений в адрес России

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с обвинениями в адрес экс-президента Барака Обамы, обвинив его в организации кампании по распространению ложной информации о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. В публикации на своей платформе Truth Social Трамп также упомянул Джо Байдена и Хиллари Клинтон как соучастников этой инициативы со стороны Демократической партии.