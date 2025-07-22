Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений в адрес России

Обама распространял ложную информацию о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с обвинениями в адрес экс-президента Барака Обамы, обвинив его в организации кампании по распространению ложной информации о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. В публикации на своей платформе Truth Social Трамп также упомянул Джо Байдена и Хиллари Клинтон как соучастников этой инициативы со стороны Демократической партии.

«Обама сам придумал этот фейк “Россия, Россия, Россия”. В этом участвовали мошенница Хиллари, Сонный Джо и многие другие. Преступление века» — написал Трамп, подчеркнув свою позицию о политической подоплёке обвинений, с которыми он сталкивался после победы на выборах 2016 года.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявила, что у американских властей имеются материалы, позволяющие предъявить обвинения ряду представителей администрации Обамы, причастных к предполагаемому сговору. Она добавила, что в ближайшее время будет представлена дополнительная информация, касающаяся попыток раздувания темы о вмешательстве России в американские выборы.

Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сгенерированное нейросетью видео, где бывшего президента США Барака Обаму «арестовывают» сотрудники ФБР.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше