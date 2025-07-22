Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт сообщил о продвижении армии России в Харьковской области

Российские военные за последние дни продвинулись у села Старица в Харьковской области.

Российские военные за последние дни продвинулись у села Старица в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, бойцы российской армии выбили украинских военных с ряда позиций.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Старица», — пояснил эксперт.

Марочко добавил, что небольшое продвижение ВС РФ фиксируется и в лесистой местности. Это позволило расширить контроль в километровой зоне.

Отметим, что село Старица в районе Волчанска было освобождено российской армией в мае 2024 года.

Читайте также: ВСУ из-за отчаяния атаковали прифронтовые населенные пункты в ЛНР.