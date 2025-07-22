Военный эксперт сообщил о продвижении армии России в Харьковской области

Российские военные за последние дни продвинулись у села Старица в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
По его словам, бойцы российской армии выбили украинских военных с ряда позиций.
«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Старица», — пояснил эксперт.
Марочко добавил, что небольшое продвижение ВС РФ фиксируется и в лесистой местности. Это позволило расширить контроль в километровой зоне.
Отметим, что село Старица в районе Волчанска было освобождено российской армией в мае 2024 года.
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