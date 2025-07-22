Паслер рассказал об изменениях в проекте благоустройства набережной Исети

Господин Паслер предложил добавить площадки для занятий спортом и беговые дорожки — необходимость этого он он объяснил тем, что часто видит горожан, которые на набережной бегают и делают другие упражнения. Он также предложил использовать габионы для укрепления береговой линии и защиты от эрозии, что должно предотвратить размывание берега и обрушение грунта. Кроме того, власти рассмотрят возможность расширения набережной, так как в будущем гулять по ней будет еще больше людей, чем сейчас.