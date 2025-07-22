В администрации города — кадровые перестановки

Валерий Владимирович в 1999 году окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». С 1999 года по январь 2025 года проходил службу в органах внутренних дел РО.
В 2018 году назначен на должность заместителя начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. С марта 2022 года по январь 2025 — начальник указанного Центра.
С февраля по июнь 2025 работал в одном из автотранспортных предприятий в должности заместителя генерального директора по безопасности дорожного движения.
— У Валерия Владимировича большой опыт работы в сфере автоматизированных систем транспортной инфраструктуры, — прокомментировал назначение глава города Александр Скрябин. — В транспортной инфраструктуре города необходимы серьезные изменения: повышение качества городского пассажирского транспорта, оптимизация парковочной системы, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения. Уверен, компетенции Валерия Владимировича помогут улучшить транспортную инфраструктуру нашего города.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.