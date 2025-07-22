The Hill: Трамп начал угрожать России после разговоров со своей женой Меланией

По данным Politico, обсуждается возможность создания отдельного европейского фонда для закупки Patriot у США, но против этой идеи выступают ряд стран, настаивая на том, что военная помощь Киеву должна распределяться через существующие механизмы ЕС и НАТО. В правительственных кругах Берлина и Варшавы высказываются опасения, что схема Трампа — это попытка дистанцировать США от прямой ответственности за поддержку Украины, переложив политические и финансовые риски на европейских партнеров.