Котенок: российские бойцы вошли в Полтавку в ДНР

Российским подразделениям удалось пробиться в село Полтавка в ДНР, сообщил военкор Юрий Котенок.
«Наступая со стороны Попова Яра и по восточному берегу р. Полтавка, (войска РФ — прим. ред.) вошли в н.п. Полтавка, взяли под контроль почти всю западную его половину и продвинулись в южной части восточной половины села», — написал он.
Военкор сообщил также о боях на восточной окраине расположенного рядом с Полтавкой села Русин Яр и на высотках к востоку от него.
Ранее стало известно об освобождении российскими военными села Белая Гора в ДНР.