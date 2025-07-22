Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: российские бойцы вошли в Полтавку в ДНР

По информации военкора, российские подразделения взяли под контроль часть территории села.

Источник: Аргументы и факты

Российским подразделениям удалось пробиться в село Полтавка в ДНР, сообщил военкор Юрий Котенок.

«Наступая со стороны Попова Яра и по восточному берегу р. Полтавка, (войска РФ — прим. ред.) вошли в н.п. Полтавка, взяли под контроль почти всю западную его половину и продвинулись в южной части восточной половины села», — написал он.

Военкор сообщил также о боях на восточной окраине расположенного рядом с Полтавкой села Русин Яр и на высотках к востоку от него.

Ранее стало известно об освобождении российскими военными села Белая Гора в ДНР.