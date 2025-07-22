Премьер-министр Танзании прибыл в Беларусь

Правительство Беларуси проект соглашения уже одобрило, теперь этот документ станет основой для проведения дальнейших переговоров. Проводить их будут представители белорусского внешнеполитического ведомства. МИД также уполномочен подписать соглашение, если сторонами будут достигнуты договоренности в пределах уже одобренного проекта.