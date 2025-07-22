Премьер-министр Танзании прибыл в Беларусь

Премьер-министр Объединенной Республики Танзания Кассим Маджалива Маджалива прибыл в Минск с официальным визитом.
Агентство также публикует кадры встречи премьер-министра в аэропорту. Судя по снимкам, политика его встречал белорусский вице-премьер Виктор Каранкевич.
Сразу по прилету стороны провели переговоры.
Комитет по сотрудничеству
Беларусь и Танзания намерены создать совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Эти планы прописаны в постановлении белорусского правительства № 387 от 18 июля, которое в конце прошлой недели было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Правительство Беларуси проект соглашения уже одобрило, теперь этот документ станет основой для проведения дальнейших переговоров. Проводить их будут представители белорусского внешнеполитического ведомства. МИД также уполномочен подписать соглашение, если сторонами будут достигнуты договоренности в пределах уже одобренного проекта.