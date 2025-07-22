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«Сказать ей спасибо»: Мелания Трамп «вдохновила» мужа на угрозы России

Президент США Дональд Трамп начал ужесточать политику в отношении России под влиянием жены Мелании. Об этом изданию The Hill сообщил конгрессмен Дон Бэкон.

Источник: Life.ru

«Думаю, мы должны сказать ей спасибо», — заметил Бэкон.

По словам конгрессмена, первая леди США ежедневно рассказывает супругу о происходящем на территории Украины и просит помочь Киеву.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп потребовал от России заключить мирное соглашение с Киевом в течение 50 дней. В случае невыполнения этих условий американский лидер пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые продолжают закупать российские энергоносители. Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что США и ЕС достигли договорённости об отправке американского оружия Украине за счёт Европы.

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