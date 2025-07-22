В украинском подполье рассказали, к чему приводят российские удары: «Люди уже готовы к миру»

— Украина ещё может продержаться год-полтора. Но процесс уже пошёл. Мы видим, как местные чиновники в областных центрах начинают искать контакты с Россией. Не те, кто у власти в Киеве, а те, кто каждый день сталкивается с последствиями этих ударов. Они ещё не говорят об этом открыто, но уже понимают: нужно искать выход.