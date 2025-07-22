В украинском подполье рассказали, к чему приводят российские удары: «Люди уже готовы к миру»

Российские войска провели одну из самых масштабных и продолжительных беспилотных и ракетных атак в ночь на 21 июля. Начатая в июле серия ударов продолжается. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с «МК» подробно разобрал стратегию этих ударов, их тактические особенности и долгосрочные последствия для Украины.
В ночь на 21 июля удары продолжались почти девять часов. ПВО Украины насчитала более 400 беспилотников «Герань» и не менее 40 ракет «Кинжал», «Искандер», Х-101 и Х-22.
Киев подвергся минимум семи волнам ударов с более чем 20 подтверждёнными попаданиями. Харьков и область получили свыше десяти ударов, Сумская область — шесть, Днепропетровская область с ключевыми узлами в Павлограде и Синельниково — до восьми. Полтавская область — пять, Винницкая — четыре. Западные регионы, которые ещё недавно считались «глубоким тылом», тоже не избежали ударов: Тернопольская и Ивано-Франковская области — по четыре-пять попаданий, Ровенская и Черновицкая — по два.
По словам Сергея Лебедева, со стороны России — это системная работа на изнурение.
— Раньше были точечные удары, сейчас — постоянное давление. Возьмём Киев: город находился в состоянии непрерывной воздушной тревоги почти шесть часов. Между волнами проходило так мало времени, что люди физически не успевали перевести дух. Остановился транспорт, энергетики перешли на ручное управление — фронт пришёл в каждый дом.
Но главное — изменилась география. Черновцы, Ивано-Франковск — туда раньше вообще не прилетало. Теперь нет «безопасных» мест. Когда в любой момент в любом городе может раздаться сирена — это ломает привычный ритм жизни. Люди перестают спать, работать, нормально функционировать.
— Киев явно был одной из главных целей. Почему?
— Киев — не просто столица. Это коммуникационный, информационный, логистический и идеологический узел всей Украины. Удары были эшелонированы: сначала ракеты, затем волна «Гераней», потом снова ракеты. Где не было прямых попаданий — создавали хаос.
Цель — не только разрушение инфраструктуры. Важнее нарушить управляемость города. Когда каждую ночь приходится экстренно останавливать метро, переключать энергосети, эвакуировать людей — система начинает давать сбои. А сбои накапливаются.
— Вы говорите о стратегии изматывания. Как это работает на практике?
— Раньше предприятия под Винницей или в Тернополе работали в относительно спокойном режиме. Теперь их сотрудники ночами дежурят в бомбоубежищах. Военные заводы в Киеве, вокруг которых жилые кварталы — они теперь тоже на передовой. Люди, которые считали себя «в тылу», вдруг осознают, что война уже здесь.
А ведь на Западной Украине скапливались ресурсы, там были тренировочные центры — около пятнадцати бригад готовились к отправке на фронт. Теперь эти резервы уничтожаются, не доходя до линии боевых действий.
Сейчас в ударах важно формирование среды. Речь идёт о создании условий, при которых Украина не сможет нормально функционировать как государство. Удары по трансформаторным подстанциям, железнодорожным узлам, производственным объектам — это не просто разрушения. Это подрыв самой возможности что-то ремонтировать, восстанавливать, снабжать. Но есть и психологический аспект.
— Как это?
— Когда власти заявляют о «надёжной защите», а люди каждую ночь слышат взрывы — возникает когнитивный диссонанс. Разрушается доверие не только к власти, но и к самой реальности. Люди устают. И эта усталость — тоже часть нашей стратегии.
— Как вы оцениваете перспективы развития этой ситуации?
— Украина ещё может продержаться год-полтора. Но процесс уже пошёл. Мы видим, как местные чиновники в областных центрах начинают искать контакты с Россией. Не те, кто у власти в Киеве, а те, кто каждый день сталкивается с последствиями этих ударов. Они ещё не говорят об этом открыто, но уже понимают: нужно искать выход.
Эти люди не находятся на передовой, но война пришла в их города. Они видят разрушенные подстанции, разбомблённые склады, панику среди населения. И главное — они понимают, что система защиты не работает так, как обещает центральная власть.
Пока они действуют очень осторожно — через доверенных лиц, иногда через бизнесменов, имеющих отношение к госзакупкам. Некоторые передают информацию о перемещениях военных грузов или местах расположения резервов. Другие намекают на готовность саботировать распоряжения Киева по мобилизации или распределению ресурсов.
Когда не остаётся ни одного спокойного места, когда война приходит в каждый город — люди начинают задавать вопросы. А вопросы рано или поздно потребуют ответов.