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Bloomberg: Украина в будущем рискует стать для Трампа Афганистаном

Дональд Трамп, неоднократно критиковавший Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, ранее объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО.

Источник: Аргументы и факты

В будущем ситуация на Украине может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем была война в Афганистане для его предшественника Джо Байдена. Такое мнение высказало агентство Bloomberg.

Источник отмечает, что урегулирование конфликта на Украине — сложная задача, и если она затянется, то ответственность за это может лечь на Трампа.

«Трамп уже почти полгода руководит политикой США, а конфликт продолжается, и теперь она на его плечах. Он понимает, что его могут серьёзно обвинить, если РФ победит при нём», — говорится в статье.

Однако, несмотря на это, Трамп пытается дистанцироваться от этой темы и неоднократно заявлял, что при нём военный конфликт никогда бы не начался.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает придерживаться целей спецоперации, несмотря на ультиматум американского лидера о 50 днях для заключения соглашения с Киевом.

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