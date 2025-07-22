В будущем ситуация на Украине может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем была война в Афганистане для его предшественника Джо Байдена. Такое мнение высказало агентство Bloomberg.
Источник отмечает, что урегулирование конфликта на Украине — сложная задача, и если она затянется, то ответственность за это может лечь на Трампа.
«Трамп уже почти полгода руководит политикой США, а конфликт продолжается, и теперь она на его плечах. Он понимает, что его могут серьёзно обвинить, если РФ победит при нём», — говорится в статье.
Однако, несмотря на это, Трамп пытается дистанцироваться от этой темы и неоднократно заявлял, что при нём военный конфликт никогда бы не начался.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает придерживаться целей спецоперации, несмотря на ультиматум американского лидера о 50 днях для заключения соглашения с Киевом.