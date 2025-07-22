Марочко: ВС РФ продвинулись возле села Старица Харьковской области

«В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось выбить украинских боевиков с позиций, занимаемых юго-западнее Старицы. Также в этом районе есть небольшое продвижение наших войск в лесистой местности, в результате чего расширена зона контроля в километровой зоне», — рассказал собеседник информагентства.