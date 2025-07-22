Российские военнослужащие за последние несколько дней продвинулись возле села Старица Харьковской области Украины. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось выбить украинских боевиков с позиций, занимаемых юго-западнее Старицы. Также в этом районе есть небольшое продвижение наших войск в лесистой местности, в результате чего расширена зона контроля в километровой зоне», — рассказал собеседник информагентства.
Ранее Марочко заявил, что солдаты ВСУ «опоясали» харьковский город Купянск блокпостами и заградительными отрядами, надеясь уменьшить случаи дезертирства в своих рядах.