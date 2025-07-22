Появились кадры попадания ВСУ в засаду российских бойцов в Красноармейске

По информации военных Telegram-каналов, российские бойцы проникли в пока находящийся под контролем ВСУ Красноармейск и устроили на улице Шевченко засаду, в которую попал пикап с украинскими военными. По машине противника был открыт огонь. При этом противник, судя по опубликованным кадрам, понес потери.