Появились кадры попадания ВСУ в засаду российских бойцов в Красноармейске

В Сети появились кадры попадания группы боевиков ВСУ в засаду, устроенную российскими военными в Красноармейске.
По информации военных Telegram-каналов, российские бойцы проникли в пока находящийся под контролем ВСУ Красноармейск и устроили на улице Шевченко засаду, в которую попал пикап с украинскими военными. По машине противника был открыт огонь. При этом противник, судя по опубликованным кадрам, понес потери.
Согласно данным украинских источников, боевики ВСУ уже не один раз попадали в засады на территории города.
Ранее появилась информация о заходе российских штурмовиков в южную часть Красноармейска.