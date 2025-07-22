Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры попадания ВСУ в засаду российских бойцов в Красноармейске

Российские военные обстреляли машину с боевиками противника.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры попадания группы боевиков ВСУ в засаду, устроенную российскими военными в Красноармейске.

По информации военных Telegram-каналов, российские бойцы проникли в пока находящийся под контролем ВСУ Красноармейск и устроили на улице Шевченко засаду, в которую попал пикап с украинскими военными. По машине противника был открыт огонь. При этом противник, судя по опубликованным кадрам, понес потери.

Согласно данным украинских источников, боевики ВСУ уже не один раз попадали в засады на территории города.

Ранее появилась информация о заходе российских штурмовиков в южную часть Красноармейска.