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Президент Узбекистана поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил наладить полный производственный цикл в нефтегазовой сфере: от геологоразведки до получения готовой продукции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Лидер страны ознакомился с презентацией о реализации совместных проектов с зарубежными партнерами в нефтегазовом секторе.

В частности, достигнуто соглашение с азербайджанской компанией SOCAR о поисках и добыче нефти на месторождениях Устюртского региона. Предусмотрена совместная геологоразведочная работа на перспективных участках.

Также в сотрудничестве с рядом других государств ведется освоение сложных месторождений, цифровизация отрасли, подготовка востребованных специалистов.

Президент поручил ускорить формирование конкретных проектов по перспективным участкам, наладить полный производственный цикл — от геологоразведки до получения готовой продукции.

говорится в сообщении

Глава республики отдельно подчеркнул необходимость расширить применение современных методов бурения и увеличить объемы добычи нефти и газа за счет повышения эффективности эксплуатации скважин в действующих иностранных и совместных предприятиях.