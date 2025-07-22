Мэр Кишинева намерен подать в суд на главу МИД Румынии

Ранее президент Румынии Никушор Дан на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что вопрос запрета на въезд Чебана не обсуждался на заседаниях Высшего совета безопасности, однако существуют «иные механизмы, которые может использовать румынское государство, если чувствует угрозу национальной безопасности». Глава Румынии уточнил, что подобное решение было принято в рамках анализа ситуации в области национальной безопасности, однако он не может предоставить больше информации по этому вопросу.