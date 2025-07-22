Экс-премьер Молдавии обвинил власти в обслуживании иностранных интересов

Политик заявил, что государство не может и не должно быть разрушено, продано или контролироваться из тени. Экс-премьер пообещал, что в случае прихода к власти его партия вернет стратегические объекты под государственное управление. В настоящее время политсила Тарлева готовится к парламентским выборам, запланированным на 28 сентября.