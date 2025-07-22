Подавлять вражеские беспилотники учатся бойцы Восточного военного округа

Военнослужащие на штатной технике совершили марш в заданный район, где развернули современные комплексы РЭБ. По легенде учений, беспилотники условного противника проводили разведку и выбирали цели для удара. Расчёты РЭБ выявили сигналы управления дронами, определили их координаты и начали активное подавление.