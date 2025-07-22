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Подавлять вражеские беспилотники учатся бойцы Восточного военного округа

На Дальнем Востоке прошли учения специалистов радиоэлектронной борьбы по отражению атак беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Военнослужащие на штатной технике совершили марш в заданный район, где развернули современные комплексы РЭБ. По легенде учений, беспилотники условного противника проводили разведку и выбирали цели для удара. Расчёты РЭБ выявили сигналы управления дронами, определили их координаты и начали активное подавление.

«С помощью радиопомех военным удалось нарушить каналы связи беспилотников и блокировать передачу данных. Завершающим этапом стало принудительное приземление летательных аппаратов», — рассказали в штабе округа.

Учения проводились в рамках единого дня специалиста РЭБ. Основной задачей стало отработка защиты военных объектов от несанкционированной разведки с воздуха.