Подавлять вражеские беспилотники учатся бойцы Восточного военного округа

Военнослужащие на штатной технике совершили марш в заданный район, где развернули современные комплексы РЭБ. По легенде учений, беспилотники условного противника проводили разведку и выбирали цели для удара. Расчёты РЭБ выявили сигналы управления дронами, определили их координаты и начали активное подавление.
«С помощью радиопомех военным удалось нарушить каналы связи беспилотников и блокировать передачу данных. Завершающим этапом стало принудительное приземление летательных аппаратов», — рассказали в штабе округа.
Учения проводились в рамках единого дня специалиста РЭБ. Основной задачей стало отработка защиты военных объектов от несанкционированной разведки с воздуха.