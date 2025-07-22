Новый закон Трампа увеличит дефицит бюджета США на 3,4 трлн долларов

Согласно расчетам ведомства, реализация закона 119−21 приведет к сокращению налоговых поступлений на 4,5 триллиона долларов при одновременном уменьшении государственных расходов на 1,1 триллиона. В результате совокупный дефицит федерального бюджета с 2025 по 2034 год превысит ранее прогнозируемые показатели на указанную сумму.