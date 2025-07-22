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Новый закон Трампа увеличит дефицит бюджета США на 3,4 трлн долларов

Налоговая реформа президента США Дональда Трампа может привести к росту бюджетного дефицита страны на 3,4 триллиона долларов в течение следующего десятилетия.

Налоговая реформа президента США Дональда Трампа может привести к росту бюджетного дефицита страны на 3,4 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Такой прогноз опубликовало Управление Конгресса по бюджету в своем аналитическом отчете.

Согласно расчетам ведомства, реализация закона 119−21 приведет к сокращению налоговых поступлений на 4,5 триллиона долларов при одновременном уменьшении государственных расходов на 1,1 триллиона. В результате совокупный дефицит федерального бюджета с 2025 по 2034 год превысит ранее прогнозируемые показатели на указанную сумму.

В ведомстве отмечают, что представленные оценки основаны на базовом бюджетном прогнозе от января 2025 года с учетом уже принятых законодательных инициатив.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана.

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