Новый закон Трампа увеличит дефицит бюджета США на 3,4 трлн долларов

Налоговая реформа президента США Дональда Трампа может привести к росту бюджетного дефицита страны на 3,4 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Такой прогноз опубликовало Управление Конгресса по бюджету в своем аналитическом отчете.
Согласно расчетам ведомства, реализация закона 119−21 приведет к сокращению налоговых поступлений на 4,5 триллиона долларов при одновременном уменьшении государственных расходов на 1,1 триллиона. В результате совокупный дефицит федерального бюджета с 2025 по 2034 год превысит ранее прогнозируемые показатели на указанную сумму.
В ведомстве отмечают, что представленные оценки основаны на базовом бюджетном прогнозе от января 2025 года с учетом уже принятых законодательных инициатив.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана.