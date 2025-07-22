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В Красноармейске участились случаи дружественного огня среди ВСУ

По информации украинских источников, число случаев стрельбы украинских боевиков по своим выросло после захода в город российских штурмовиков.

Источник: Аргументы и факты

В Красноармейске зафиксировано увеличение числа случаев попадания военнослужащих ВСУ под дружественный огонь, сообщает украинский аналитический ресурс DeepState.

Согласно его сведениям, случаи стрельбы украинских боевиков по своим участились в Красноармейске после захода российских штурмовиков на территорию города. Сообщается, что информация об этом распространилась среди украинских военных, однако большинство из них не знали, где могут находиться российские бойцы.

Ранее стало известно о попадании группы боевиков ВСУ в засаду, которую устроили на улице Шевченко в Красноармейске военнослужащие РФ.