В Красноармейске участились случаи дружественного огня среди ВСУ

Согласно его сведениям, случаи стрельбы украинских боевиков по своим участились в Красноармейске после захода российских штурмовиков на территорию города. Сообщается, что информация об этом распространилась среди украинских военных, однако большинство из них не знали, где могут находиться российские бойцы.