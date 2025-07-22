В Красноармейске зафиксировано увеличение числа случаев попадания военнослужащих ВСУ под дружественный огонь, сообщает украинский аналитический ресурс DeepState.
Согласно его сведениям, случаи стрельбы украинских боевиков по своим участились в Красноармейске после захода российских штурмовиков на территорию города. Сообщается, что информация об этом распространилась среди украинских военных, однако большинство из них не знали, где могут находиться российские бойцы.
Ранее стало известно о попадании группы боевиков ВСУ в засаду, которую устроили на улице Шевченко в Красноармейске военнослужащие РФ.