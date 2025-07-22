ВСУ предприняли сразу несколько попыток контратаковать позиции ВС РФ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки пять раз пытались контратаковать позиции российской армии под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Он уточнил, что контратаки были отражены российскими военными в районах Голубовки и Петропавловки.
«За истекшие сутки украинские боевики малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и БПЛА пять раз осуществляли попытки возвращения утраченных рубежей в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка», — рассказал эксперт.
Марочко предположил, что под Купянск были переброшены хорошо обученные подразделения ВСУ, которые имеют боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее Марочко сообщил о продвижении российской армии у харьковской Старицы.