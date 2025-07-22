Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ предприняли сразу несколько попыток контратаковать позиции ВС РФ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки пять раз пытались контратаковать позиции российской армии под Купянском в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки пять раз пытались контратаковать позиции российской армии под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он уточнил, что контратаки были отражены российскими военными в районах Голубовки и Петропавловки.

«За истекшие сутки украинские боевики малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и БПЛА пять раз осуществляли попытки возвращения утраченных рубежей в районах населенных пунктов Голубовка и Петропавловка», — рассказал эксперт.

Марочко предположил, что под Купянск были переброшены хорошо обученные подразделения ВСУ, которые имеют боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Марочко сообщил о продвижении российской армии у харьковской Старицы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше