Над регионами России сбили 35 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1245-й

«На первый взгляд, американская вовлеченность на Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане… Однако для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность — а возможно, и вину», — говорится в публикации.