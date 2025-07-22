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Над регионами России сбили 35 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1245-й

Над регионами России средства ПВО ночью сбили 35 украинских беспилотников, три из них — над Московской областью. СМИ сообщили об атаке на предприятия и объекты инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Агентство Bloomberg допустило, что Дональд Трамп, вероятно, будет нести ответственность за украинский конфликт. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:12 ❗️Конфликт на Украине может стать для президента США Дональда Трампа тем же, чем война в Афганистане стала для его экс-главы Белого дома Джо Байдена, пишет Bloomberg.

«На первый взгляд, американская вовлеченность на Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане… Однако для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность — а возможно, и вину», — говорится в публикации.

8:08 Предприятия и объекты инфраструктуры в Днепропетровской области Украины ночью попали под удар ВС России, сообщило издание «Страна.ua». Кроме того, взрывы произошли в Одессе.

8:05 ?Над регионами России ночью уничтожили 35 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Девять БПЛА сбили над Брянской областью, семь — над Ростовской, шесть — над Калужской, по три — над Московской, Самарской и Тульской, два — над Белгородской и по одному — над Курской областью и Черным морем.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1245-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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