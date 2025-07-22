Болтон: Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине

«К сожалению, кажется, что господин Трамп больше заинтересован в том, чтобы выйти из украинского кризиса, как в дипломатическом, так и в военном плане. Его решение лишь подчёркивает более серьёзную обеспокоенность низкими оборонными расходами США и их экономической готовностью наращивать военное производство», — пишет Болтон.