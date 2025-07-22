Болтон: Трамп хочет дистанцироваться от конфликта на Украине

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей статье для газеты Wall Street Journal утверждает, что Дональд Трамп стремится дистанцироваться от конфликта на Украине как в дипломатическом, так и в военном аспектах.
«К сожалению, кажется, что господин Трамп больше заинтересован в том, чтобы выйти из украинского кризиса, как в дипломатическом, так и в военном плане. Его решение лишь подчёркивает более серьёзную обеспокоенность низкими оборонными расходами США и их экономической готовностью наращивать военное производство», — пишет Болтон.
По словам бывшего советника, Трамп рассматривает возможность отхода от Украины. Он удовлетворил просьбы о помощи для защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств.
Напомним, Дональд Трамп, который ранее неоднократно выражал недовольство по поводу того, что Джо Байден оказывает Украине военную помощь на миллиарды долларов, на прошлой неделе сообщил о новом механизме поставок оружия Киеву через страны-участницы НАТО.
Согласно его заявлению, США планируют продать европейским государствам большое количество оружия на миллиарды долларов. В этот список входят ракеты, системы противовоздушной обороны и боеприпасы.