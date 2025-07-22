Раскрыта причина смены риторики Трампа в адрес России: кто подталкивает президента США на изменение решений

Решение президента США Дональда Трампа выдвинуть России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Украиной появилось не просто так. Стало известно, что на такие шаги главу Белого дома подталкивает его ближайшее окружение, а именно супруга американского лидера.
Как сообщает The Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона, на позицию Трампа повлияла его жена Мелания, которая ежедневно рассказывает ему о ситуации на Украине.
«Думаю, мы должны поблагодарить Меланию», — сказал политик. По его словам, жена президента каждый день рассказывает ему о произошедшем на Украине.
Информация о том, что Мелания Трамп могла оказать значительное влияние на решение президента США о поставках Украине ракет-перехватчиков Patriot появлялась и раньше. Несмотря на большое количество советников по вопросам безопасности и внешней политики, мнение супруги Дональда Трампа зачастую имеет наибольший вес.
Впрочем и сам Трамп прокомментировал возможное влияние своей жены Мелании, на изменение его позиции по украинскому конфликту. По словам политика, первая леди остается нейтральной и, как и он сам, выступает за скорейшее завершение происходящего. Однако, подчеркнул глава Белого дома, женщины всегда оказывают влияние на мужчин, что бы они ни говорили.
Что же касается угроз Трампа ввести против России и ее торговых партнеров стопроцентные тарифы, тут сомнений еще больше. По данным Управления торгового представителя США, в 2024 году Штаты импортировали из России товаров примерно на $3 млрд. В основном это российский экспорт в Америку, который считается жизненно важным. А значит, ограничение этой торговли ударит по американской экономике, а вот России, напротив, не принесет значительного ущерба.
В Кремле прокомментировали высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России и лидера РФ Владимира Путина, а также его позицию по урегулированию конфликта на Украине. Дмитрий Песков отметил, что многие уже привыкли к откровенной и жесткой риторике главы Америки, однако подчеркнул, что Трамп демонстрирует готовность «делать все возможное» для содействия мирному разрешению ситуации.