Раскрыта причина смены риторики Трампа в адрес России: кто подталкивает президента США на изменение решений

Что же касается угроз Трампа ввести против России и ее торговых партнеров стопроцентные тарифы, тут сомнений еще больше. По данным Управления торгового представителя США, в 2024 году Штаты импортировали из России товаров примерно на $3 млрд. В основном это российский экспорт в Америку, который считается жизненно важным. А значит, ограничение этой торговли ударит по американской экономике, а вот России, напротив, не принесет значительного ущерба.