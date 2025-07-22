Правительство Молдавии обвинили в обслуживании иностранных интересов

Бывший премьер-министр Молдавии и лидер оппозиционной партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев обвинил правительство президента Майи Санду в обслуживании иностранных интересов. Такое заявление политик сделал на фоне планируемой продажи молдавскими властями Джурджулештского порта — его планирует приобрести компания из Румынии.
«Железная дорога, Джурджулештский порт, Кишиневский международный аэропорт — все они должны оставаться на службе народа. Государство должно владеть структурой профильных предприятий, а не обслуживать иностранные интересы», — написал Тарлев в своем телеграм-канале.
Экс-глава молдавского Кабмина считает, что государство не должно быть разрушено или быть продано. Он также пообещал в случае прихода к власти его партии вернуть все стратегические объекты под контроль Кишинева.
Отметим, что ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с молдавским Кабмином инициировал продажу Джурджулештского порта. В июле власти Молдавии одобрили заявку румынской Администрации морских портов на предварительное одобрение инвестиций в данный порт. Ожидается, что румынское предприятие выкупит 100% уставного капитала компании Danube Logistics, принадлежащей ЕБРР.
Ранее ЦИК Молдавии не допустил к выборам оппозиционный блок «Победа».