Появились сообщения об ударе по полигону ВСУ в Кировоградской области

Украинские пользователи соцсетей сообщили об ударе по полигону ВСУ в Кировоградской области.
Речь идет о полигоне в районе Бережинки, к северу от которой, согласно данным мониторинговых ресурсов, после удара была зафиксирована тепловая аномалия.
По неподтвержденной информации, в минувший понедельник по полигону ударили ракеты.
Украинские пользователи соцсетей, обсуждая произошедшее, удивились тому, что «все молчат» об ударе по полигону, повлекшем потери ВСУ.
Ранее сообщалось о нанесении удара по Яворовскому полигону в Львовской области.