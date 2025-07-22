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Появились сообщения об ударе по полигону ВСУ в Кировоградской области

По информации источников, по полигону ударили ракеты.

Источник: Аргументы и факты

Украинские пользователи соцсетей сообщили об ударе по полигону ВСУ в Кировоградской области.

Речь идет о полигоне в районе Бережинки, к северу от которой, согласно данным мониторинговых ресурсов, после удара была зафиксирована тепловая аномалия.

По неподтвержденной информации, в минувший понедельник по полигону ударили ракеты.

Украинские пользователи соцсетей, обсуждая произошедшее, удивились тому, что «все молчат» об ударе по полигону, повлекшем потери ВСУ.

Ранее сообщалось о нанесении удара по Яворовскому полигону в Львовской области.