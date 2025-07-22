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Главные новости 22 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 22 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 июля 2025.

Трамп заявил о готовности нанести удары по ядерным объектам Ирана

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми атаками по ядерной инфраструктуре. Об ударах по иранским объектам он объявил после интервью главы МИД республики Аббаса Арагчи. Министр рассказал о готовности Ирана к ядерной сделке при условии, что США будет вести их на основе принципа равноправия.

Стала известна дата переговоров между Россией и Украиной

Третья встреча российской и украинской делегаций состоится в Стамбуле 24 июля. Об этом ТАСС рассказал осведомленный источник. Ранее президент Украины анонсировал переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта 23 июля. Делегацию РФ в Турции возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Израиль назвал несправедливым призыв прекратить войну в Газе

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что призыв десятков государств прекратить военные действия в секторе Газа и возобновить в анклав поставки гуманитарной помощи является «несправедливым и вредным». Призыв подписали 27 стран, в том числе Британия, Канада, Австралия, Италия.

Словакия намерена увеличить закупки российского газа

Словакия в 2025 году нарастит объемы закупаемого газа из России. Для этого республика воспользуется запретом на покупку российских энергоресурсов для других стран ЕС. Государственный поставщик закроет 100% потребностей за счет газа из РФ, приобретенного по льготам Евросоюза.

Сын Байдена раскрыл причину плохого выступления отца на дебатах с Трампом

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер объяснил заторможенность отца на дебатах с Трампом в 2024 году приемом снотворного. Он уточнил, что 81-летнему политику давали препараты для сна, чтобы он мог отдохнуть, поэтому, когда он выходил на сцену, то «выглядел, как олень в свете автомобильных фар».

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