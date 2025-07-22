Главные новости 22 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 июля 2025.
Трамп заявил о готовности нанести удары по ядерным объектам Ирана
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми атаками по ядерной инфраструктуре. Об ударах по иранским объектам он объявил после интервью главы МИД республики Аббаса Арагчи. Министр рассказал о готовности Ирана к ядерной сделке при условии, что США будет вести их на основе принципа равноправия.
Стала известна дата переговоров между Россией и Украиной
Третья встреча российской и украинской делегаций состоится в Стамбуле 24 июля. Об этом ТАСС рассказал осведомленный источник. Ранее президент Украины анонсировал переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта 23 июля. Делегацию РФ в Турции возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Израиль назвал несправедливым призыв прекратить войну в Газе
Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что призыв десятков государств прекратить военные действия в секторе Газа и возобновить в анклав поставки гуманитарной помощи является «несправедливым и вредным». Призыв подписали 27 стран, в том числе Британия, Канада, Австралия, Италия.
Словакия намерена увеличить закупки российского газа
Сын Байдена раскрыл причину плохого выступления отца на дебатах с Трампом
Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер объяснил заторможенность отца на дебатах с Трампом в 2024 году приемом снотворного. Он уточнил, что 81-летнему политику давали препараты для сна, чтобы он мог отдохнуть, поэтому, когда он выходил на сцену, то «выглядел, как олень в свете автомобильных фар».