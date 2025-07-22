Главные новости 22 июля 2025 года

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер объяснил заторможенность отца на дебатах с Трампом в 2024 году приемом снотворного. Он уточнил, что 81-летнему политику давали препараты для сна, чтобы он мог отдохнуть, поэтому, когда он выходил на сцену, то «выглядел, как олень в свете автомобильных фар».