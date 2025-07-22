«Гора Белая», которую критиковал Паслер, сменила куратора в правительстве

«Могу предположить, что не велась работа с резидентами и инвесторами кластера “Гора Белая”. Отстранение главы департамента от этой должности воспринимаем положительно: очевидно, что был упущен целый пласт работы, которая была важна для развития кластера», — приводит ЕАН слова президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева.