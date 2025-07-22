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«Гора Белая», которую критиковал Паслер, сменила куратора в правительстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля, ФедералПресс. Наблюдательный совет управляющей компании туристско-развлекательными кластерами Свердловской области сменил председателя. Вместо директора департамента туризма Эльмиры Тукановой его возглавит замгубернатора — министр инвестиций Дмитрий Ионин.

«Могу предположить, что не велась работа с резидентами и инвесторами кластера “Гора Белая”. Отстранение главы департамента от этой должности воспринимаем положительно: очевидно, что был упущен целый пласт работы, которая была важна для развития кластера», — приводит ЕАН слова президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева.

УК ТРК управляет кластерами «Гора Белая» и «Большая Сысерть», в ее наблюдательный совет входят представители нескольких министерств. Амбициозный проект «Горы Белой» не удается реализовать уже несколько лет. Недавно врио главы Свердловской области Денис Паслер раскритиковал концепцию кластера, но пообещал не отказываться от проекта.

Перестановки в набсовете управляющей компании произошли на фоне слухов о возможной скорой отставке Тукановой и даже присоединении дептуризма к министерству инвестиций.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее гендиректором УК ТРК стала стоматолог Светлана Яковлева, которая считается ставленницей вице-губернатора Олега Чемезова.