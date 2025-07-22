Латиноамериканские наемники сбежали с фронта в ДНР после ударов ВКС России

Отряд латиноамериканских наемников покинул позиции в селе Александроград на территории ДНР через сутки после прибытия на передовую. Как сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах, вооруженные до зубов бойцы в панике бежали с линии фронта, бросив технику и снаряжение.