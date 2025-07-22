Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латиноамериканские наемники сбежали с фронта в ДНР после ударов ВКС России

Отряд латиноамериканских наемников покинул позиции в селе Александроград на территории ДНР через сутки после прибытия на передовую.

Отряд латиноамериканских наемников покинул позиции в селе Александроград на территории ДНР через сутки после прибытия на передовую. Как сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах, вооруженные до зубов бойцы в панике бежали с линии фронта, бросив технику и снаряжение.

По информации источников, отступление наемников спровоцировали точные удары российской авиации по украинским позициям. В ходе хаотичного отхода группа также подверглась атакам с помощью российских FPV-дронов. Как отметили в силовых структурах, от первоначальной бравады иностранных бойцов не осталось и следа.

Напомним, что колумбийские наемники в составе ВСУ используются украинским командованием как «пушечное мясо» — их средняя продолжительность жизни на фронте сопоставима с показателями насильно мобилизованных украинцев.

Ранее сообщалось, что на Украине заполнены все участки под захоронения бойцов ВСУ.