Отряд латиноамериканских наемников покинул позиции в селе Александроград на территории ДНР через сутки после прибытия на передовую. Как сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах, вооруженные до зубов бойцы в панике бежали с линии фронта, бросив технику и снаряжение.
По информации источников, отступление наемников спровоцировали точные удары российской авиации по украинским позициям. В ходе хаотичного отхода группа также подверглась атакам с помощью российских FPV-дронов. Как отметили в силовых структурах, от первоначальной бравады иностранных бойцов не осталось и следа.
Напомним, что колумбийские наемники в составе ВСУ используются украинским командованием как «пушечное мясо» — их средняя продолжительность жизни на фронте сопоставима с показателями насильно мобилизованных украинцев.
Ранее сообщалось, что на Украине заполнены все участки под захоронения бойцов ВСУ.