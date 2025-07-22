Экс-глава Пентагона заявил, что Путин «не дрогнул» в вопросе Украины

Отвечая на вопрос ведущего об изменении отношения президента США Дональда Трампа к конфликту и его «разочаровании» в Путине, Гейтс сказал: «Большинство президентов, с которыми я работал, чувствовали то же самое. Я имею в виду, они сами добились, чтобы их избрали президентами Соединенных Штатов. По сути, они считали, что могут перетянуть на свою сторону кого угодно». По словам Гейтса, он видел это на примере многих политиков, а по сути «все началось с Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина — знаете, я могу перетянуть на свою сторону этого человека. И многие президенты чувствуют то же самое, что могут развить личную химию с другим человеком, которая сделает возможными великие дела. И большинство из них в итоге разочаровываются. И я думаю, что именно это и произошло здесь. Я не думаю, что президент Трамп был единственным в своей мысли, что он может переубедить Путина, и он не новичок — и не единственный в своем разочаровании», — добавил экс-глава Пентагона.